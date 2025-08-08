Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ سريان "وقف اطلاق النار"؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:32
Doc-P-1402202-638902460468687523.jpg
Doc-P-1402202-638902460468687523.jpg photos 0
ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تاريخ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار إلى 245 شهيداً.
بينما بلغ عدد الجرحى 516 جريحاً.
