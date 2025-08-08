Advertisement

لبنان

في طرابلس.. مواد غذائية منتهية الصلاحية

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1402203-638902462149893632.jpg
Doc-P-1402203-638902462149893632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

"في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الغذائي، داهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس في أمن الدولة مستودعًا للمواد الغذائية في محلّة الميناء – طرابلس، عائدًا للبناني (م. م.).

وضُبطت داخله كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

تم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق صاحب المستودع بناءً لإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
مرقص: إقرار ترحيل المواد الكيماوية المُنتهية الصلاحية من معملي الجية والذوق
lebanon 24
08/08/2025 12:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مواد غذائية فاسدة.. هذا ما ضُبط في طرابلس
lebanon 24
08/08/2025 12:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان هام من الأمن العام: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقامتهم مجانًا
lebanon 24
08/08/2025 12:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قافلة مساعدات إنسانية تضم مواد غذائية وطبية وسلال إيواء تستعد للدخول إلى السويداء (سكاي نيوز)
lebanon 24
08/08/2025 12:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24