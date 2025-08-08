في طرابلس.. مواد غذائية منتهية الصلاحية

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"في إطار جهودها المستمرة لحماية الأمن الغذائي، داهمت دورية من الإقليمية – في مستودعًا للمواد الغذائية في محلّة الميناء – ، عائدًا للبناني (م. م.).وضُبطت داخله كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.تم ختم المستودع بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق صاحب المستودع بناءً لإشارة المختص".