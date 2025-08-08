Advertisement

لبنان

"بيروت ماراتون" تواصل تحضيراتها اللوجستية لسباق المدينة في 7 أيلول

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:46
عقدت جمعية "بيروت ماراتون" الإجتماع التقني الخاص ب"سباق المدينة" المقرر الأحد 7 أيلول المقبل في نسخته الثانية.
ويتضمن السباق الركض لمسافتين الأولى 10 كيلومترات (تنافسي) والثانية 5 كيلومترات (للمرح) لفئتي الذكور والإناث.

وحضر عضوا الهيئة الإدارية نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين السر المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين، وعن فريق العمل مدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة ومسؤولي الأقسام. وقدّمت نعمة عرضا تفصيليا عن التحضيرات والترتيبات اللوجستية وهي على النحو التالي :
 مواعيد إنطلاق السباقات :
الساعة 6:30 صباحا: سباق 10 كيلومترات.

الساعة 8:09 : سباق 5 كيلومترات.

الساعة 8:30 : سباق 5 كيلومترات كيلومترات رولرز للمرح.

 نقطة الإنطلاق : شارع الأمير بشير – منطقة اللعازاريةًمقابل جامع محمد الأمين

نقطة الوصول : واجهة بيروت البحرية (حيث يتم تقليد الفائزين والفائزات الميداليات فور وصولهم مباشرة).

وحدّد سقف المشاركة كحد أقصى 1500 مشترك ومشتركة لدواع لوجستية إضافة إلى 1000 ولد من المناطق اللبنانية المهمّشة إجتماعيا (المخيمات الفلسطسنية والنازحين) ومن طلاب وطالبات المدارس الرسمية وهم سيشاركون مجانا بدعم من جمعية Virgin Unite بهدف تشجيع هؤلاء على مزاولة الرياضة وإدراكهم على أهميتها البدنية والنفسية. وقد وضعت بتصرّفهم وسائل النقل كما سيحصلون عند نقطة الوصول لسباق 5 كيلومترات على قميص السباق وحقيبة مدرسية مع أدوات قرطاسية وميدالية ووجبة فطور مجانا.

وخصصت جوائز مالية للفائزين والفائزات في سباق 10 كيلومترات التنافسي وهي على النحو التالي:

_ المركز الأول: 750 دولارا أميركيا.

_ المركز الثاني: 500 دولار أميركي.

_ المركز الثالث: 300 دولار أميركي.

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات التسجيل للمشاركة في السباق متواصلة وآخر مهلة يوم 20 آب الحالي وذلك عبر الرابط: beirutmarathon.org ويمكن دفع رسوم الإشتراك عبر بطاقة إئتمان إو في أحد فروع OMT مباشرة أو عبر تطبيق OMT Pay وحول إستلام أرقام السباق فقد حدّدت المدة ما بين 2 و5 أيلول الشهر المقبل في مكاتب "بيروت ماراتون" الكائنة في منطقة الباشورة – مقابل وزارة المالية (مديرية الواردات) داخل منطقة بيروت الرقمية BDD مبنى 1249 (الطابق السادس) يوميا من الساعة 00 : 12 ظهراً وحتى 00 : 7 مساءً.
لبنان

رياضة

