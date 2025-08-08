Advertisement

لبنان

بيان من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:56
أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في بيان، ان اجتماعا عقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ضم ممثلي لجان المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني، قدم خلاله رئيس اللجنة كاسترو عبد الله عرضا شاملا عن الوضع.
ثم تم تقديم مداخلات من كل من:ممثلة لجنة الدفاع عن المستأجر ين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ماري الدبس، ممثل نقابة الصيدلة عباس وهبي ومسؤول الاعلام في تجمع المستأجرين حسيب قيلوح ، إضافة إلى عدد من المستاجرين اعضاء الجان ، خاصة في المجال غير السكني.

ولفت البيان الى ان "البحث تركز على مسألة إقرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة للقانون الجديد في مجال الايجارات غير السكنية، حيث اتفق المجتمعون على أن التعديلات التي أدخلت عليه من قبل لجنة الإدارة والعدل، إنما تمت بفعل التحركات التي قام بها أصحاب الحقوق في هذا المجال، والطعنين اللذين قدما إلى المجلس الدستوري".

وشدد المجتمعون على "اعتبار أن القانون الجديد يشكل جريمة بحق مئات آلاف العائلات، إضافة إلى الجريمة التي سترتكب ضد أبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود في التعليم الرسمي، وضد العديد من القطاعات الانتاجية في المصانع والمعامل والمحال التجارية، وبخاصة الصغيرة منها، والمؤسسات الصحية. ذلك أن القانون يأتي مباشرة بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمرعلى لبنان، الذي ادى الى تدمير آلاف المؤسسات والوحدات السكنية في العاصمة والجنوب والبقاع".

واكدوا "أهمية رفع الصوت، واستمرار التحرك، ووضعوا توجها يؤدي إلى إحقاق الحق عبر إنصاف المستأجر والمالك، وليس طرفا منهما على حساب الآخر"، مشيرين الى ان برنامج التحرك سيعلن قريبا".
