Advertisement

لبنان

هذا ما يشهده مرفأ بيروت

Lebanon 24
08-08-2025 | 05:54
A-
A+
Doc-P-1402254-638902547396567613.png
Doc-P-1402254-638902547396567613.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت إدارة مرفأ بيروت، أن حركة الاستهلاك المحلي تشهد نموًا ملحوظًا يقترب من 35% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس نشاطًا متزايدًا على الأرصفة.
Advertisement

وفي بيان، أوضحت إدارة المرفأ أن ثلاث بواخر تقوم حاليًا بعمليات التفريغ، فيما تنتظر سفن أخرى دورها للدخول واستكمال الإجراءات اللوجستية.

وأكدت الإدارة أن هذا الزخم في حركة الاستيراد يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الطلب الداخلي، مشيرة إلى أن الفرق الفنية والإدارية تعمل على ضمان انسيابية عمليات المناولة والتفريغ، والحفاظ على وتيرة العمل لتلبية احتياجات السوق المحلية.
مواضيع ذات صلة
هذا ما قالته السفارة الأوكرانيّة في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
08/08/2025 18:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في ذكرى تفجير المرفأ.. هذا ما ستشهده بيروت يوم 4 آب
lebanon 24
08/08/2025 18:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عيتاني في ذكرى ٤ آب: عملنا ليبقى مرفأ بيروت على خارطة المرافئ العالمية
lebanon 24
08/08/2025 18:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مرافئ سوريا تقضم دور مرفأ بيروت والتأخير سيقضي على وظيفة لبنان الاقتصادية
lebanon 24
08/08/2025 18:24:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
10:30 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24