هذا ما يشهده مرفأ بيروت

أعلنت ، أن حركة الاستهلاك المحلي تشهد نموًا ملحوظًا يقترب من 35% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس نشاطًا متزايدًا على الأرصفة.وفي بيان، أوضحت أن ثلاث بواخر تقوم حاليًا بعمليات التفريغ، فيما تنتظر سفن أخرى دورها للدخول واستكمال الإجراءات اللوجستية.وأكدت الإدارة أن هذا الزخم في حركة الاستيراد يعكس مؤشرات إيجابية على صعيد الطلب الداخلي، مشيرة إلى أن الفرق الفنية والإدارية تعمل على ضمان انسيابية عمليات المناولة والتفريغ، والحفاظ على وتيرة العمل لتلبية احتياجات السوق المحلية.