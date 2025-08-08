Advertisement

لبنان

بعد التداول ببيان مُفبرك... الجيش ينتشر

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:18
أفادت مصادر لـ"لبنان 24"، عن انتشار الجيش عند مدخل شارع التوحيد في منطقة أبي سمراء – طرابلس، تحسباً لأيّ ردات فعل على خلفية بيان مفبرك نُسب إلى حركة التوحيد الإسلامي بشأن سلاح "حزب الله".
وكان رئيس الحركة الشيخ بلال شعبان، قد نفى صدور أي بيان عنه بهذا الخصوص، مؤكداً أن ما نُشر عارٍ من الصحة.
 
 
 
