دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في منتدى دافوس

تلقى رئيس الجمهورية من المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الدولي مارون ، دعوة للمشاركة في للمنتدى، الذي سيُعقد بين 19 و23 كانون الثاني المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ويشهد لقاءات سياسية بارزة.

