لبنان

دعوة لرئيس الجمهورية للمشاركة في منتدى دافوس

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:32
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الدولي مارون كيروز، دعوة للمشاركة في المؤتمر السنوي للمنتدى، الذي سيُعقد بين 19 و23 كانون الثاني المقبل، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، ويشهد لقاءات سياسية بارزة.
