لبنان
كواليس ليل تحركات بيروت.. ماذا فعل الجيش؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-08-2025
|
06:56
شهد ليل الخميس إستنفاراً واسعاً للجيش في العاصمة
بيروت
إبّان تحركاتٍ نفذها مناصرو "
حزب الله
" اعتراضاً على قرارات الحكومة الأخيرة المُرتبطة بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، بما في ذلك سلاح "حزب الله".
ما فعله الجيش هو أنه عزز انتشاره في نقاطٍ مُختلفة لاسيما في الشوارع التي تؤدي مُباشرة إلى وسط العاصمة، كما أقام حواجزَ متنقلة بعضها في محيط المدينة الرياضية.
وفي السياق، قالت معلومات
"
لبنان24
"
إنَّ عناصر الجيش التزاموا التعليمات القائلة بالتعامل مع أي تحرك بحكمة وعدم حصول أي اصطدامات، فيما في الوقت نفسه كان هناك تشديد على منع أي اعتداء يطال أملاكاً عامة وخاصة.
ما حصل خلال التحركات أنه أشيعت أنباء تفيدُ بوقوع احتكاكات بين الجيش والمواطنين لاسيما في منطقة
كنيسة
مار مخايل
، لكن مصادر ميدانية نفت هذا الأمر، واضعة تلك الأنباء في خانة إثارة الفتنة بين الجيش والمواطنين.
في غضون ذلك، سُجّلت حركة خجولة جداً في بيروت خلال الليل لاسيما في شوارع كورنيش المزرعة - الحمرا -
فردان
- بشارة
الخوري
- رأس النبع وغيرها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
