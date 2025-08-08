كواليس ليل تحركات بيروت.. ماذا فعل الجيش؟

شهد ليل الخميس إستنفاراً واسعاً للجيش في العاصمة إبّان تحركاتٍ نفذها مناصرو " " اعتراضاً على قرارات الحكومة الأخيرة المُرتبطة بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، بما في ذلك سلاح "حزب الله".

Advertisement

ما فعله الجيش هو أنه عزز انتشاره في نقاطٍ مُختلفة لاسيما في الشوارع التي تؤدي مُباشرة إلى وسط العاصمة، كما أقام حواجزَ متنقلة بعضها في محيط المدينة الرياضية.

وفي السياق، قالت معلومات " " إنَّ عناصر الجيش التزاموا التعليمات القائلة بالتعامل مع أي تحرك بحكمة وعدم حصول أي اصطدامات، فيما في الوقت نفسه كان هناك تشديد على منع أي اعتداء يطال أملاكاً عامة وخاصة.

ما حصل خلال التحركات أنه أشيعت أنباء تفيدُ بوقوع احتكاكات بين الجيش والمواطنين لاسيما في منطقة ، لكن مصادر ميدانية نفت هذا الأمر، واضعة تلك الأنباء في خانة إثارة الفتنة بين الجيش والمواطنين.

في غضون ذلك، سُجّلت حركة خجولة جداً في بيروت خلال الليل لاسيما في شوارع كورنيش المزرعة - الحمرا - - بشارة - رأس النبع وغيرها.