لبنان

4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد الزهراني

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:59
Doc-P-1402279-638902584957458265.jpg
Doc-P-1402279-638902584957458265.jpg photos 0
وقع حادث سير على أوتوستراد الزهراني، قرب مفرق الخرايب، أسفر عن وقوع أربع إصابات.
وقد حضرت فرق الإسعاف إلى المكان، وعملت على نقل المصابين إلى مستشفى فقيه.
