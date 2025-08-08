"عونيّون" ينتقدون باسيل بشدّة: "ما قدر يحمي زلمُه"

وصلت مؤخراً إلى أوساط قيادة " " انتقادات لاذعة وجهها مؤيدون سابقون لـ" " إلى رئيسه النائب ، حيث جرى اعتباره بأنه "أساء الحُكم"، كما قيل إنه لم يستطع حماية "زلمه"، وذلك في إشارة إلى مدير عام مؤسسة مياه وجبل جان الذي أعفاه من مهامه ووضعه تحت تصرّف .

Advertisement

اللافت أن المُنتقدين كانوا من "العونيين السابقين" والذين جاهروا مراراً بانتمائهم إلى نهج وفكر رئيس الجمهورية السابق ، ما يؤكد تماماً إبتعاد الكثيرين عن "التيار" اعتراضاً على سياسات المُختلفة.