Advertisement

لبنان

"عونيّون" ينتقدون باسيل بشدّة: "ما قدر يحمي زلمُه"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1402280-638902585633263748.jpg
Doc-P-1402280-638902585633263748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصلت مؤخراً إلى أوساط قيادة "التيار الوطني الحر" انتقادات لاذعة وجهها مؤيدون سابقون لـ"التيار" إلى رئيسه النائب جبران باسيل، حيث جرى اعتباره بأنه "أساء الحُكم"، كما قيل إنه لم يستطع حماية "زلمه"، وذلك في إشارة إلى مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران الذي أعفاه مجلس الوزراء من مهامه ووضعه تحت تصرّف وزير الطاقة.
Advertisement
 
اللافت أن المُنتقدين كانوا من "العونيين السابقين" والذين جاهروا مراراً بانتمائهم إلى نهج وفكر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، ما يؤكد تماماً إبتعاد الكثيرين عن "التيار" اعتراضاً على سياسات باسيل المُختلفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بيان للخارجية السورية يدين بشدة التوغل الإسرائيلي في قرية "بيت جن" في ريف دمشق
lebanon 24
08/08/2025 18:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: الحفاظ على التعاون مع "اليونيفيل" واجب وطني يحمي استقرار الجنوب
lebanon 24
08/08/2025 18:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"إنماء طرابلس والميناء" هنأت الجيش بعيده: مؤسسة رائدة تحمي السلم الأهلي
lebanon 24
08/08/2025 18:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عون استقبل القصاب ووفدًا من "لبنان القوي": وحدة لبنان تحمي سيادته
lebanon 24
08/08/2025 18:25:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
10:30 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24