"الأشغال" تبدأ تأهيل المعابر الحدودية المتضررة في عكار

أعلنت ، عن بدء أعمال تأهيل المعابر الحدودية المتضررة جراء القصف الذي استهدف ثلاثة جسور حيوية تربط بسوريا في ، وهي معبر العريضة، معبر السبع قمار (القبيعة – وادي خالد)، ومعبر العبودية.وشرعت الفرق الفنية التابعة للوزارة بحسب بيانها، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إنشاء معابر مؤقتة لضمان استمرارية حركة العبور وتأمين التواصل بين الجانبين اللبناني والسوري.في معبر العريضة، تم الانتهاء من إنشاء المعبر المؤقت وفتح الحركة بشكل كامل أمام المسافرين، وفي معبر السبع قمار(القبيعة – وادي خالد)، تجرى حالياً أعمال الترميم المؤقت لتأمين العبور لحين تنفيذ الحلول الدائمة. أما في معبر العبودية، فستبدأ قريباً أعمال إنشاء معبر مؤقت لضمان تأمينه بأسرع وقت ممكن.وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تمثل حلولاً مرحلية، في انتظار استكمال الدراسات الهندسية الشاملة التي تُجرى بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة، تمهيداً لإعادة بناء الجسور الثلاثة وفق المعايير والمواصفات الفنية التي كانت قائمة قبل تعرضها للقصف.وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمتابعة الملف حتى استعادة المعابر لحالتها الطبيعية، بما يضمن انسيابية الحركة الحدودية ويعزز التواصل بين لبنان وسوريا.