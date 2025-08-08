رسامني بحث مع عيتاني والأسمر في أوضاع مرفأ بيروت

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، قبل ظهر اليوم اجتماعاً في مكتبه مع – لمرفأ عمر ، ورئيس ، في حضور أمين سر نقابة المرفأ خليل .تم خلال الاجتماع البحث في مختلف الشؤون المتعلقة بمرفأ بيروت، لا سيما سير العمل في مكاتب والتطورات الحاصلة نتيجة الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة مؤخراً، إضافة إلى الخطوات التي من شأنها تحسين الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.وأكد الوزير رسامني" أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث المرفأ وتعزيز كفاءته التشغيلية"، مشدداً على أن "تركيب المساحات الضوئية الجديدة يشكّل نقلة نوعية في العمل المرفئي، ويسهم في تحسين العمل وسلامة العمليات".