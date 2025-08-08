Advertisement

لبنان

رسامني بحث مع عيتاني والأسمر في أوضاع مرفأ بيروت

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:27
A-
A+
Doc-P-1402293-638902601531393360.png
Doc-P-1402293-638902601531393360.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، قبل ظهر اليوم اجتماعاً في مكتبه مع رئيس مجلس الإدارةالمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في حضور أمين سر نقابة المرفأ خليل زعيتر.
Advertisement

تم خلال الاجتماع البحث في مختلف الشؤون المتعلقة بمرفأ بيروت، لا سيما سير العمل في مكاتب الإدارة العامة والتطورات الحاصلة نتيجة الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة مؤخراً، إضافة إلى الخطوات التي من شأنها تحسين الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد الوزير رسامني" أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث المرفأ وتعزيز كفاءته التشغيلية"، مشدداً على أن "تركيب المساحات الضوئية الجديدة يشكّل نقلة نوعية في العمل المرفئي، ويسهم في تحسين العمل  وسلامة العمليات".

 
مواضيع ذات صلة
رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت
lebanon 24
08/08/2025 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
عيتاني في ذكرى ٤ آب: عملنا ليبقى مرفأ بيروت على خارطة المرافئ العالمية
lebanon 24
08/08/2025 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني بحث وسفير فرنسا في الاوضاع والعلاقات الثنائية وعرض مع نواب شؤوناً انمائية
lebanon 24
08/08/2025 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني يتفقد مرفأ طرابلس ويكشف عن خطط تطويرية
lebanon 24
08/08/2025 18:26:27 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24