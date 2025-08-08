31
لبنان
رسامني بحث مع عيتاني والأسمر في أوضاع مرفأ بيروت
Lebanon 24
08-08-2025
|
07:27
عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، قبل ظهر اليوم اجتماعاً في مكتبه مع
رئيس مجلس الإدارة
–
المدير العام
لمرفأ
بيروت
عمر
عيتاني
، ورئيس
الاتحاد العمالي العام
بشارة الأسمر
، في حضور أمين سر نقابة المرفأ خليل
زعيتر
.
تم خلال الاجتماع البحث في مختلف الشؤون المتعلقة بمرفأ بيروت، لا سيما سير العمل في مكاتب
الإدارة العامة
والتطورات الحاصلة نتيجة الإجراءات التنظيمية والإدارية المعتمدة مؤخراً، إضافة إلى الخطوات التي من شأنها تحسين الأداء وتسريع إنجاز المعاملات.
وأكد الوزير رسامني" أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحديث المرفأ وتعزيز كفاءته التشغيلية"، مشدداً على أن "تركيب المساحات الضوئية الجديدة يشكّل نقلة نوعية في العمل المرفئي، ويسهم في تحسين العمل وسلامة العمليات".
