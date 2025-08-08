Advertisement

لبنان

الخير: لنُواكب المرحلة الجديدة خلف الجيش الوطني

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:37
شدد النائب أحمد الخير على أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار تاريخي طال انتظاره، يرسم الحدّ الفاصل بين الدولة واللادولة، ويفتح صفحة جديدة في كتاب استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها، تطوي ما قبلها من صفحات سوداء".
وتوجه الخير في بيان اليوم بالتحية إلى "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وكل وزير ساهم في إقرار هذا القرار، على إرادتهم الوطنية الصلبة وإصرارهم على وضع لبنان على سكة بناء الدولة الحقيقية، وتطبيق "دستور الطائف"، وتكريس العودة إلى حضن الشرعية العربية والدولية، وفتح الأبواب أمام الإصلاح وإعادة الإعمار، ووقف الأعمال العدائية، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس، وإنجاز ترسيم الحدود مع كلٍّ من إسرائيل وسوريا".

وقال :"نتفهّم كل الهواجس، ونخاطب أصحابها بـ"لغة الدولة" التي تطمئن جميع اللبنانيين، ونمدّ لهم اليد لتعزيز الشراكة الوطنية في المرحلة المقبلة، والانخراط في مشروع بناء الدولة بدل الاستمرار في رهن لبنان لمشاريع غريبة لم تجلب لأبنائه إلا الويلات والخراب والدمار، وبدل التمادي في خطابات التخوين وعراضات الإساءة للرموز الوطنية، وهي خطابات لن تغيّر شيئاً في الواقع، ولن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء".

وختم بالقول :"نحن أمام مرحلة جديدة، فلنواكبها بكل مسؤولية وطنية بالوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الوطني، ضمانة الجميع، وتوفير كل الدعم اللازم له لتنفيذ مهمته التاريخية، بما يحفظ أمن الوطن وسيادته واستقراره".
