Advertisement

لبنان

بري استقبل يارد مع وفد أطلعه على الواقع الاستشفائي في لبنان

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1402299-638902610612385645.png
Doc-P-1402299-638902610612385645.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان البروفسور بيار يارد مع وفد من هيئة مكتب النقابة.
Advertisement

وقد عرض النقيب يارد والوفد لرئيس المجلس الواقع الاستشفائي في لبنان واوضاع المستشفيات وبرنامج عمل النقابة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون أمام وفد من نقابة المستشفيات الخاصة برئاسة البروفسور بيار يارد: حافظوا على الرسالة الاستشفائية، ليبقى لبنان مستشفى الشرق
lebanon 24
08/08/2025 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من الجامعة الحديثة للإدارة عرض مع كرامي لواقع التعليم العالي
lebanon 24
08/08/2025 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خالد كبّارة يطلع مفتي طرابلس على واقع العمل البلدي
lebanon 24
08/08/2025 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل ميقاتي وبحث معه تطورات الأوضاع في لبنان
lebanon 24
08/08/2025 18:26:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24