لبنان

تأجيل زيارة برّاك إلى لبنان.. وهذا الموعد الجديد

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:43
Doc-P-1402300-638902616491669999.png
Doc-P-1402300-638902616491669999.png photos 0
أفادت معلومات "الجديد" أن الدوائر الرسمية تبلغت تأجيل زيارة الموفد الأميركي توم برّاك إلى لبنان 10 أيام على ان تكون يومي 18 و19 آب. 
