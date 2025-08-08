شحادة: قرار الحكومة بتبني أهداف الورقة الأميركية مؤشر لتعافي لبنان

كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور عبر منصة "اكس": "‎قرار ‫الحكومة‬ أمس بتبني أهداف الورقة الأميركية بعد ملاحظات الرؤساء الثلاثة عليها، دليل واضح على أن ‫لبنان‬ على سكة التعافي وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء، جلسة تاريخية لا تقل أهمية عن جلسة الخامس من آب".

