شحادة: قرار الحكومة بتبني أهداف الورقة الأميركية مؤشر لتعافي لبنان

Lebanon 24
08-08-2025 | 07:50
كتب وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة عبر منصة "اكس": "‎قرار ‫الحكومة‬ أمس بتبني أهداف الورقة الأميركية بعد ملاحظات الرؤساء الثلاثة عليها، دليل واضح على أن ‫لبنان‬ على سكة التعافي وعقارب الساعة لن تعود الى الوراء، جلسة تاريخية لا تقل أهمية عن جلسة الخامس من آب".
كتلة الوفاء للمقاومة: تبّني الحكومة لورقة براك انقلاب على البيان الوزاري
شري: اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل (الجزيرة)
مرقص: نحن فقط أقرينا أهداف الورقة الأميركيّة وفي ضوء ما سيردنا من قيادة الجيش سندخل في بقيّة أجزاء الورقة
وزير العمل محمد حيدر: خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها (الجديد)
