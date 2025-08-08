Advertisement

لبنان

بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لعمليّة إغتيال في البقاع

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:09
Doc-P-1402312-638902629715932510.jpg
Doc-P-1402312-638902629715932510.jpg photos 0
نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف محمد وشاح "أبو خليل"، في البقاع.
 
 
وادعى أدرعي أنّ "وشاح هو شخصيّة بارزة في "الجبهة الشعبية" في سوريا، وكان مسؤولاً عن إبرام  تعاون مع فصائل فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور الشيعي، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية".
وزعم أنّ "أبو خليل" قد تولى منصب رئيس الدائرة العسكرية الأمنية للجبهة الشعبية في سوريا بعد اغتيال نضال عبد العال، في شقة في بيروت خلال شهر أيلول 2024".
 
 
