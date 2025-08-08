بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لعمليّة إغتيال في البقاع

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف محمد وشاح "أبو خليل"، في .

وادعى أدرعي أنّ "وشاح هو شخصيّة بارزة في " الشعبية" في ، وكان مسؤولاً عن إبرام تعاون مع فصائل فلسطينية أخرى، وعمل على تعزيز التعاون مع المحور ، وفي الآونة الأخيرة عمل على تنفيذ أنشطة عسكرية ضد أهداف إسرائيلية".

وزعم أنّ "أبو خليل" قد تولى منصب العسكرية الأمنية للجبهة الشعبية في سوريا بعد اغتيال نضال عبد العال، في شقة في خلال شهر أيلول 2024".