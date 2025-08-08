بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لعمليّة إغتيال في البقاع

#عاجل 🔻جيش الدفاع وجهاز الشاباك قضيا في لبنان على رئيس الدائرة العسكرية الأمنية لمنظمة الجبهة الشعبية الإرهابية في سوريا
🔻هاجم جيش الدفاع امس بتوجيه استخباراتي من جهاز الشاباك، في منطقة البقاع اللبنانية، وقَضى على المخرب المدعو محمد وشاح "أبو خليل"، وهو مخرب سوري بارز في تنظيم… pic.twitter.com/ot1vsKlxz6
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 8, 2025
