ضاهر: إنها لحظة تاريخية وفاصلة في إعادة بناء الوطن

كتب النائب عبر حسابه على "اكس":

"بروح المسؤولية الوطنية ورؤية استراتيجية ثاقبة، أعلن الرئيس ورئيس الحكومة عن الخطوة الحاسمة: حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على المؤسسات الشرعية حصرًا، بعيدًا عن الصراعات السياسية والاستقطاب المتشنج. هذه الخطوة تأتي كحجر أساس لبناء الدولة الجامعة والحاضنة لكل أبنائها وتُعدّ مفتاحًا لاستعادة الاستقرار السياسي، وبدء مرحلة النهوض الاقتصادي والمالي. إنها لحظة تاريخية وفاصلة في إعادة بناء الوطن".