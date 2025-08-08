إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى

Advertisement

تواصل الدكتور مع الدكتور راكان ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفنان .وأبدى وزير الصحة تجاوباً كاملاً، حيث قام بإجراء الاتصالات التي أسفرت عن إدخال الفنان صقر إلى في على نفقة .، أعرب وزير الثقافة عن شكره العميق لوزير الصحة على سرعة استجابته واهتمامه الشخصي في تأمين العلاج اللازم للفنان صقر، الذي الوزير في المستشفى للاطمئنان على صحته والتأكد من تلقيه الرعاية الطبية المطلوبة.وقد عبّر الفنان هاني صقر عن امتنانه لوزيري الثقافة والصحة على دعمهم ومساعدتهم في تأمين علاجه.