لبنان

إجراءات عاجلة لإدخال فنان لبناني إلى المستشفى

Lebanon 24
08-08-2025 | 09:31
تواصل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة مع وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفنان هاني صقر.
وأبدى وزير الصحة تجاوباً كاملاً، حيث قام بإجراء الاتصالات التي أسفرت عن إدخال الفنان صقر إلى مستشفى هيكل في طرابلس على نفقة وزارة الصحة.

من جهته، أعرب وزير الثقافة عن شكره العميق لوزير الصحة على سرعة استجابته واهتمامه الشخصي في تأمين العلاج اللازم للفنان صقر، الذي زاره الوزير في المستشفى للاطمئنان على صحته والتأكد من تلقيه الرعاية الطبية المطلوبة.

وقد عبّر الفنان هاني صقر عن امتنانه لوزيري الثقافة والصحة على دعمهم ومساعدتهم في تأمين علاجه.
لبنان

فنون ومشاهير

