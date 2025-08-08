Advertisement

لبنان

الحجار بحث وطليس في أوضاع قطاع النقل

Lebanon 24
08-08-2025 | 09:52
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، حيث تم البحث في أوضاع قطاع النقل والعاملين فيه والشؤون البلدية.
