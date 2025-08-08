Advertisement

لبنان

حريق كبير داخل "بورة" في أرض جلول

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:30
اندلع حريق كبير داخل "بورة" في أرض جلول - بيروت، وارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة.
