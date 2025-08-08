Advertisement

لبنان

حريق ضخم بين البترون والكورة يهدد الأحراج والمناطق السكنية

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:36
لا يزال حريق ضخم يلتهم مساحات واسعة من الأحراج الممتدة بين منطقتي البترون والكورة، فيما تبذل فرق الدفاع المدني جهوداً مكثفة لاحتواء النيران، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة الرياح واتساع نطاق الحريق.
وقد شاركت مروحية تابعة للجيش في عمليات الإطفاء، في محاولة لتطويق ألسنة اللهب ومنع امتدادها باتجاه المناطق السكنية، وسط استنفار ميداني كامل للحد من الأضرار وحماية الأهالي.
