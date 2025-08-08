حريق ضخم بين البترون والكورة يهدد الأحراج والمناطق السكنية

Advertisement

لا يزال حريق ضخم يلتهم مساحات واسعة من الأحراج الممتدة بين منطقتي والكورة، فيما تبذل فرق الدفاع المدني جهوداً مكثفة لاحتواء النيران، وسط صعوبات كبيرة ناجمة عن شدة الرياح واتساع نطاق الحريق.وقد شاركت مروحية تابعة للجيش في عمليات الإطفاء، في محاولة لتطويق ألسنة اللهب ومنع امتدادها باتجاه المناطق السكنية، وسط استنفار ميداني كامل للحد من الأضرار وحماية الأهالي.