"الصحة حق للجميع": دعوة لتكريس العدالة في الرعاية الطبية

دعا المكتب الصحي المركزي في "التجمع الوطني " واللجنة الصحية في "تجمع الأطباء"، الحكومة ووزارة الصحة العامة إلى الشروع في توحيد جميع الهيئات الضامنة تحت مظلة ، كخطوة أولى نحو إقرار بطاقة صحية موحدة لجميع المواطنين، أسوة بالدول المتقدمة التي تضمن الرعاية الصحية لكافة الفئات العمرية والاجتماعية.وأوضح البيان أن البطاقة الصحية الموحدة ينبغي أن تشمل تغطية شاملة لمراحل الحمل، والولادة، والرضاعة، إضافة إلى رعاية أمراض الفم واللثة والأسنان، خصوصاً لكبار السن فوق عمر الستين، على أن تُدرج هذه الخدمات تدريجياً ضمن نظام الضمان الاجتماعي.كما شدد على ضرورة تبني شعار "الصحة حق للجميع"، المعتمد في معظم دول العالم ومنظمة الصحة العالمية، بما يضمن العدالة الصحية وتكافؤ فرص الحصول على العلاج.