لبنان

بخاري يدعو اللبنانيين للتضامن حول الدولة ومؤسساتها

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:54
Doc-P-1402361-638902726166514963.png
Doc-P-1402361-638902726166514963.png photos 0
زار وفد من الهيئتين الإدارية والاستشارية في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت، برئاسة الدكتور مازن شربجي، سفير المملكة العربية السعودية الدكتور وليد بخاري.
وأفادت الجمعية في بيان رسمي أن اللقاء تناول استعراضًا شاملاً للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان.

افتتح الدكتور شربجي اللقاء بالحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، معتبراً إياها نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون العربي الأصيل. وشدد على أهمية الدعم العربي، وبالأخص السعودي، للبنان، مؤكداً أن العمق العربي يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار وازدهار البلاد.

كما قدم شربجي رؤية الجمعية حول التطورات الداخلية والإقليمية، واستعرض نشاطاتها على مختلف المستويات، موفداً السفير بخاري بها.

من جانبه، أكد السفير وليد بخاري على العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي، مشدداً على حرص المملكة المستمر على رؤية لبنان مستقراً ومزدهراً، وموضحاً دعمها لوحدة لبنان ومؤسساته الشرعية.

وأبدى بخاري تفاؤله بمستقبل لبنان، داعياً اللبنانيين إلى التضامن والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لتعزيز منعة الوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وختم بخاري حديثه بتقديره للدور الوطني الكبير الذي تلعبه جمعية متخرجي المقاصد، مؤكداً أن الجمعية تملك رصيداً وطنياً وكفاءات مهمة تسهم في نهضة لبنان وازدهاره.
