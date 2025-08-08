بخاري يدعو اللبنانيين للتضامن حول الدولة ومؤسساتها

Advertisement

زار وفد من الهيئتين الإدارية والاستشارية في جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية في ، برئاسة الدكتور مازن شربجي، سفير الدكتور وليد بخاري.وأفادت الجمعية في بيان رسمي أن اللقاء تناول استعراضًا شاملاً للأوضاع والتطورات الراهنة في .افتتح الدكتور شربجي اللقاء بالحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بالمملكة ، معتبراً إياها نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون العربي الأصيل. وشدد على أهمية الدعم العربي، وبالأخص السعودي، للبنان، مؤكداً أن العمق العربي يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار وازدهار البلاد.كما قدم شربجي رؤية الجمعية حول التطورات الداخلية والإقليمية، واستعرض نشاطاتها على مختلف المستويات، موفداً السفير بخاري بها.من جانبه، أكد السفير وليد بخاري على العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي، مشدداً على حرص المستمر على رؤية لبنان مستقراً ومزدهراً، وموضحاً دعمها لوحدة لبنان ومؤسساته الشرعية.وأبدى بخاري تفاؤله بمستقبل لبنان، داعياً اللبنانيين إلى التضامن والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها لتعزيز منعة الوطن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وختم بخاري حديثه بتقديره للدور الوطني الكبير الذي تلعبه جمعية متخرجي المقاصد، مؤكداً أن الجمعية تملك رصيداً وطنياً وكفاءات مهمة تسهم في نهضة لبنان وازدهاره.