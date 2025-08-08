السفير الإيراني زار العميد كرنيب.. وبحث في الأوضاع العامة

Advertisement

زار الإسلامية السيد مجتبى أماني، قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في العميد موسى كرنيب، معبراً عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في تأمين الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية العاملة في ، ومواكبته للنشاطات التي يقوم بها.وشهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد.