لبنان

السفير الإيراني زار العميد كرنيب.. وبحث في الأوضاع العامة

Lebanon 24
08-08-2025 | 10:57
زار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مجتبى أماني، قائد جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، معبراً عن تقديره وشكره للجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في تأمين الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية العاملة في لبنان، ومواكبته للنشاطات التي يقوم بها.
وشهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد.
