دعوة من وزير الاتصالات للمغتربين: شاركوا في نهضة الاقتصاد الرقمي بلبنان

Advertisement

دعا وزير الاتصالات ، اللبنانيين المغتربين العاملين في مجال الاقتصاد الرقمي إلى العودة إلى ، مؤكداً أن البلاد تتمتع بموقع جغرافي متميز وموارد بشرية عالية الكفاءة، ما يؤهلها للعب أدوار ريادية في هذا القطاع الحيوي.وأوضح الحاج، خلال كلمته في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الذي انعقد في إنتركونتيننتال – ، تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ، أن الحكومة الجديدة عازمة على تنفيذ إصلاحات بنيوية هامة، فيما تركز على تحديث البنى التحتية وتطويرها لتعزيز قدرات القطاع الرقمي في لبنان.وتوجه الحاج إلى المغتربين قائلاً: "تعالوا إلى لبنان، فبلادكم ستصبح قريباً جاهزة لاستقبال أفكاركم ومشاريعكم في الاقتصاد الرقمي، ومن هنا يمكنكم الانطلاق بقوة نحو المنطقة العربية والعالم".وأشار الوزير إلى أهمية قطاع الإنترنت عريض النطاق (Broadband) في دفع النمو الاقتصادي، مستشهداً بدراسات عالمية تفيد بأن كل زيادة بنسبة 10% في خدمات الإنترنت العريض النطاق تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3%.وكشف الحاج عن خطة توسعة لشبكة الاتصالات الخلوية ستشمل أكثر من 50% من الشبكة قريباً، ما سيسهم في تحسين جودة الخدمة للمشتركين، لافتاً إلى أن لبنان عانى في السنوات الماضية من تراجع في جودة الاتصالات.وأضاف أن الوزارة أطلقت باقات جديدة، وأنه فور التأكد من قدرة الشبكة على الاستيعاب سيتم تقديم عروض أفضل تشجع الناس على إعادة استخدام المكالمات العادية.وختم الحاج بالتأكيد على ضرورة تغيير النظرة إلى قطاع الاتصالات، مشدداً على أن هذا القطاع ليس مجرد مصدر لجمع الضرائب، بل هو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يكمن الأهم في مدى مساهمة الاتصالات في تحريك العجلة الاقتصادية وليس فقط في حجم العائدات المالية.