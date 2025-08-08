29
لبنان
فرنجيه استقبل المطران نفاع وكهنة زغرتا اهدن: المرحلة خطيرة ونحذّر من الفتنة
Lebanon 24
08-08-2025
|
11:21
photos
0
استقبل رئيس
تيار
"المرده"
سليمان فرنجيه
وعقيلته السيدة ريما في قصر الرئيس سليمان
فرنجيه
في اهدن النائب البطريركي على زغرتا اهدن المطران جوزيف نفاع والخوراسقف اسطفان فرنجيه مع عدد من كهنة الرعية بحضور النائب طوني فرنجيه وعضو المكتب السياسي في المرده السيدة
فيرا
يمين حيث قدموا له ايقونة الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي ووسام رعية زغرتا اهدن الذهبي.
وخلال اللقاء، تمحورت الاحاديث حول خطورة المرحلة وسبل مواجهتها.
ورأى رئيس "المرده" أنَّ المنطقة تمرّ في وضع صعب وخطير، وأضاف: "المشروع الذي جاء إلى المنطقة منذ 2010 وبدأ في مصر وتونس وليبيا وصولاً إلى
سوريا
تحت شعار الحرية والديمقراطية وإسقاط الديكتاتوريات لم يؤدّ إلا إلى الفوضى والإنهيار وإلى ضرب الأقليات وتخويفها وجرّها إلى المطالبة بالأمن الذاتي أو التقسيم كما هو حاصل ويحصل في الساحل السوري والسويداء والمناطق الكردية وهذا أمر خطير وقد ينسحب لا سمح الله على
لبنان
".
وتابع: "نقول إنّ حصرية السلاح في يد الدولة مطلب وطني والكل موافق ولكن الاستعجال والتسرع يخفي خطراً ما ولو كانت نيّة البعض إيجابية لكنّ البعض الآخر وفي مقدّمهم بعض السفراء يعملون حسب أجندة محدّدة حيث تتقاطع مصالح دولهم مع مصالح اسرائيل التي تضمن استمراريتها بتفتيت دول المنطقة. ولأننا في مرحلة خطيرة جداً فإننا نحذّر من الفتنة والإنجرار الى وعود واهية وقد تكون مدمّرة".
إلى ذلك، كُتب على الدرع الذي جرى تقديمه لفرنجيه التالي: الأبرشية البطريركيّة المارونيّة نيابة إهدن – زغرتا بناء على توصية النائب البطريركي العام السامي الاحترام وبناءً على شهادة كهنة رعيّة إهدن – زغرتا الأفاضل، وبناءً على ما قام به من خدمات وخاصة تدعيم وترميم كنيسة مار جرجس إهدن وما تركه من الأثر الطيّب والبالغ في قلوب أبناء الرعيّة، فإننا نمنح معالي الوزير سليمان طوني فرنجيه وسام رعيّة إهدن – زغرتا الذهبي عربون شكر وتقدير مع بركتنا الأبويّة ودعائنا إلى الربّ يسوع سائلينه بشفاعة سيّدة زغرتا أن يمنحه النعمة والسعادة له ولعائلته ولكل أحبائه".
