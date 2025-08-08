Advertisement

لبنان

"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!

Lebanon 24
08-08-2025 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1402379-638902754013045702.webp
Doc-P-1402379-638902754013045702.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، اغتيال اللبناني محمد حمزة شحادة بغارة جوية استهدفت سيارته عند أوتوستراد عدلون - أنصارية في جنوب لبنان.
Advertisement
 
 
وزعمَ جيش العدو أن شحادة كان يعملُ كمسؤول استخبارات في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"، مُدعياً أنه "خلال فترة الحرب، عمل شحادة على بناء القوة والجهازية العملياتية لقوة الرضوان، ما شكل خرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
عن "اغتيال خلدة".. بيان إسرائيلي جديد
lebanon 24
09/08/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط شهيد في استهداف السيارة على أوتوستراد عدلون - أنصارية
lebanon 24
09/08/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اغتيال مسؤول في "حزب الله".. بيانٌ إسرائيلي يعلن هويته
lebanon 24
09/08/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش الاسرائيلي نفذ عملية اغتيال مسؤول وحدة 1900 في "الحزب"
lebanon 24
09/08/2025 01:48:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:47 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24