"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!

أعلن الجيش ، مساء اليوم الجمعة، اغتيال حمزة شحادة بغارة جوية استهدفت سيارته عند أوتوستراد - أنصارية في .

Advertisement

وزعمَ جيش العدو أن شحادة كان يعملُ كمسؤول استخبارات في قوة التابعة لـ" "، مُدعياً أنه "خلال فترة الحرب، عمل شحادة على بناء القوة والجهازية العملياتية لقوة الرضوان، ما شكل خرقاً للتفاهمات بين ولبنان".