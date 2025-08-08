Advertisement

لبنان

بالصورة... مناشير إسرائيلية عن الآلية المستهدفة في عيترون

Lebanon 24
08-08-2025 | 11:51
ألقى الجيش الاسرائيلي مناشير يزعم فيها أنّ الآلية المستهدفة في عيترون تعمل لصالح حزب الله، في حين أنّها آلية مدنية تعمل على رفع الردم والركام في البلدة.
وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، جرافة في منطقة المطيط عند أطراف بلدة عيترون - جنوب لبنان.
 
