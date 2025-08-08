Advertisement

لبنان

بعد قرار "حصرية السلاح" في لبنان.. تعليقٌ من أمين عام جامعة الدول العربية

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:05
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بـ"قرار الحكومة اللبنانية اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار لبنان".
وفي بيان له، قال أبو الغيط إنَّ "مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله او خرقه تحت اي ذريعة"، مشيراً إلى أنَّ "قرار الحكومة اللبنانية باعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الأرض، ينبغي أن يلقى تعاوناً ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره". 
 
وشدد على "ضرورة قيام القوي النافذة في المجتمع الدولي بالضغط علي اسرائيل للتراجع عن احتلالها للاراضي اللبنانية والتوقف عن قصف اهداف داخل لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان".
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين كمال شحادة: لا تراجع بشأن قرار الدولة لحصر السلاح (العربية)
الجناح العسكري لـ"حزب الله" يؤخر"حصرية السلاح بيد الدولة
دعم واسع لقرار الحكومة بشأن حصرية السلاح و"الثنائي الشيعي" يدعو للتصحيح
الرئيس عون لـ"الحدث": جلسة الحكومة اليوم ستستكمل اتخاذ القرارات المنتظرة بشأن حصرية السلاح
