بعد قرار "حصرية السلاح" في لبنان.. تعليقٌ من أمين عام جامعة الدول العربية

رحب لجامعة الدول ، بـ"قرار اعتماد خطة عملية لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة باعتباره سبيلاً لاستقرار ".

وفي بيان له، قال أبو إنَّ "مسألة حصرية السلاح في يد الدولة هو مبدأ اساسي من مبادئ السيادة لا يجوز تجاهله او خرقه تحت اي ذريعة"، مشيراً إلى أنَّ "قرار الحكومة باعطاء فترة زمنية للجيش لتطبيقه على الأرض، ينبغي أن يلقى تعاوناً ومساندة من كافة اللبنانيين والحريصين على سيادة لبنان واستقلال قراره".

وشدد على "ضرورة قيام القوي النافذة في بالضغط علي اسرائيل للتراجع عن احتلالها للاراضي اللبنانية والتوقف عن قصف اهداف داخل لبنان"، مشيراً إلى أنَّ "التطبيق الدقيق والمتكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي، هو الكفيل باستعادة السلم لكافة بقاع لبنان".