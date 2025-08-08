إخماد حرائق في مناطق عديدة.. بيانٌ من الدفاع المدني

تواصل فرق الإطفاء في للدفاع المدني جهودها الميدانية منذ قرابة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لمكافحة حريق كبير اندلع في أحراج بلدة كفتون – قضاء الكورة.

وشاركت في عمليات الإخماد فرق من مراكز رأس نحاش، كفرحاتا، أميون، البترون، دده، ، عمشيت، إهدن، بشري، حصرون، دوما وكفيفان، فيما واجهت عناصر الإطفاء تحديات ميدانية بالغة الصعوبة، أبرزها الطبيعة الوعرة للأرض الحرجية، وعدم قدرة الآليات على الوصول إلى مواقع متقدمة من النيران، التي كانت تنتقل بشكل متقلب مع تغير اتجاه الرياح وسرعتها، مما أدى إلى تمددها من جبل إلى آخر.

كذلك، ضاقت الطرق أمام حركة الآليات، مما اضطر العناصر إلى إزالة الصخور من حواف الطرق لتأمين مرورها، وفق ما ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها.

أيضاً، زاد من صعوبة المهمة بُعد مآخذ المياه عن موقع الحريق، مما اضطر العناصر إلى السير لمسافات على الأقدام مع مضخات المياه المحمولة على الظهر للوصول إلى رقعة الحريق. كما استدعى الأمر مد حوالى 16 خرطوماً (نربيش) في بعض المواقع لتغذية فرق الإطفاء.

ولتسريع عمليات الإخماد، تم استقدام طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش، مع إنشاء بركة اصطناعية في باحة قريبة من مركز كفرحاتا لتأمين المياه اللازمة للطوافة. وتستمر العمليات حتى الساعة وسط ظروف مناخية قاسية، بهدف تطويق الحريق ومنع توسعه نحو المناطق السكنية أو الأحراج المجاورة.

وتوازيا، وفي إطار الجهوزية الشاملة للدفاع المدني، تعمل فرق من مراكز عدة على إخماد حريق هائل في أحراج بلدة لاسا – قضاء جبيل، ضافة إلى حريق كبير في بلدة المشرفة - قضاء عاليه، حيث تبذل الجهود للسيطرة عليهما بالسرعة الممكنة رغم خطورة الظروف الميدانية.

وفي سياق مواز، تمكنت عناصر مركز العضوي، وبعد مجهود كبير، من السيطرة على حريق اندلع داخل غرفة في بناية المجذوب، حيث نجحت في إنقاذ محتويات البناية ومنع امتداد النيران إلى الطوابق المجاورة.

وأسفرت الحادثة عن تسجيل 16 حالة اختناق، تم إسعافها ميدانيا، ونقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى للمعالجة.

أما بالنسبة للحرائق التي تمكنت فرق الدفاع المدني من إخمادها اليوم، فتوزّعت على المحافظات الآتية:



- محافظة الجنوبي - قضاء صور : أحراج الجبّين.



- محافظة – قضاء الشوف: حريق هائل بين المغيرية والجميلية أُخمد بالكامل بالوسائل اليدوية، إضافة إلى أحراج المطلة، بيصور، دوحة .



- محافظة : أحراج شيخلار، رشدبين – عين عكرين، إهدن، وحريق كبير في محلة الجزائري /حامات - قضاء البترون.



- محافظة : أحراج رحبة ، تكريت، العباس ، الحصنية، ومشحا.



- محافظة : أحراج مكسه.



- محافظة : بؤرة لتجميع النفايات في أرض جلول.





وجددت المديرية العامة للدفاع المدني مناشدتها "المواطنين ضرورة الامتناع الكلي عن إشعال النيران في الأعشاب والأحراج"، محذرة من "مخاطر استعمال المفرقعات والأسهم والألعاب النارية في كل الأعياد والمناسبات لما تسببه من حرائق كارثية".



وأكدت "استمرارها في حال الاستنفار القصوى للتدخل عند أي طارئ"، منوهة بـ"التعاون الوثيق مع والأجهزة المعنية"، داعية إلى "التبليغ الفوري عن أي حريق عبر الاتصال على الرقم 125 أو خدمة واتساب على الرقم 70192693".