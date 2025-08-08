Advertisement

لبنان

في البقاع والجنوب.. مسيرات عديدة داعمة لـ"حزب الله"

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:56
شهدت شوارع مدينتي الهرمل وبعلبك، مساء اليوم الجمعة، مسيرات لمواطنين دعماً لـ"حزب الله".
كذلك، انطلقت مسيرات لدراجات نارية وسيارات في النبطية والغازية في الجنوب، حيث حمل المواطنون أعلام حركة "أمل" و "حزب الله" وأعلام إيران إلى جانب صورٍ لعدد من الشهداء.
 
أيضاً، بثّت سيارات عبر مكبرات الصوت أناشيد وشعارات مؤيدة للحزب.

