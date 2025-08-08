شهدت شوارع مدينتي وبعلبك، مساء اليوم الجمعة، لمواطنين دعماً لـ" ".

كذلك، انطلقت مسيرات لدراجات نارية وسيارات في والغازية في الجنوب، حيث حمل المواطنون أعلام حركة "أمل" و "حزب الله" وأعلام إلى جانب صورٍ لعدد من .

أيضاً، بثّت سيارات عبر مكبرات الصوت أناشيد وشعارات مؤيدة للحزب.