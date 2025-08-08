Advertisement

لبنان

وزير الصناعة: خطة حصر السلاح شبه جاهزة

Lebanon 24
08-08-2025 | 12:56
أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أنّ "انسحاب وزراء الثنائي من جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، مُغاير لموقفهم الشخصي ولو ارتبط الأمر بشخصهم لما انسحبوا". 
وكشف عيسى الخوري في حديث عبر الـ "mtv"، أنّ "خطة حصر السلاح شبه جاهزة وستُنقَّح خلال شهر آب". 
 
