لبنان
وزير الصناعة: خطة حصر السلاح شبه جاهزة
Lebanon 24
08-08-2025
|
12:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الصناعة
جو عيسى الخوري
، أنّ "انسحاب وزراء
الثنائي
من جلسة
مجلس الوزراء
يوم أمس، مُغاير لموقفهم الشخصي ولو ارتبط الأمر بشخصهم لما انسحبوا".
وكشف
عيسى الخوري
في حديث عبر الـ "
mtv
"، أنّ "خطة حصر السلاح شبه جاهزة وستُنقَّح خلال شهر آب".
