فوز أستراليا على لبنان في بطولة كأس آسيا لكرة السلة

Advertisement

فاز المنتخب على نظيره اللبناني بنتيجة 93-80، في المباراة التي جرت مساء الجمعة ضمن منافسات من الدور الأول لكأس للرجال في كرة السلة، المقامة في مدينة جدة حتى 17 آب الجاري.ويواجه المنتخب اللبناني .