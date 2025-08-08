Advertisement

لبنان

عند مداخل الضاحية.. خطوة ميدانية للجيش

Lebanon 24
08-08-2025
ذكرت معلومات صحفية، أنَّ وحدات من الجيش أغلقت كافة مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
كذلك، قالت مصادر ميدانية إنَّ الجيش أقام حواجز ثابتة عند بعض التقاطعات وذلك وسط هدوء تام يخيم على الضاحية.
