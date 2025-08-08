عند مداخل الضاحية.. خطوة ميدانية للجيش

ذكرت معلومات صحفية، أنَّ وحدات من الجيش أغلقت كافة مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت.

كذلك، قالت مصادر ميدانية إنَّ الجيش أقام حواجز ثابتة عند بعض التقاطعات وذلك وسط هدوء تام يخيم على الضاحية.