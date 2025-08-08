Advertisement

لبنان

ذبيان: هل تحقق شيء من مطالب لبنان قبل طرح سحب سلاح المقاومة؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:23
تساءل رئيس "تيار صرخة وطن" جهاد ذبيان، في بيان، عن جدوى قرار الحكومة اللبنانية بشأن سلاح المقاومة، مشيرًا إلى أنه "أين مصلحة لبنان في هذا القرار، وهل تم التوافق على صيغة دفاعية بديلة تحمي لبنان؟ وهل تحققت أي من المطالب الوطنية مثل الانسحاب الإسرائيلي، أو إعادة الأسرى، أو وقف العدوان، حتى يسارع رئيس الحكومة نواف سلام ومن يؤيده إلى المطالبة بتطبيق بند سحب السلاح؟"
وأكد ذبيان أن العدو الإسرائيلي لا يزال "ينتهك يوميًا اتفاق وقف إطلاق النار، بغطاء من اللجنة الخماسية التي تنحاز بشكل أعمى إلى الاحتلال وتسعى لتنفيذ مطالبه، بينما لم تصدر عنها أي إدانة رسمية للانتهاكات الإسرائيلية في لبنان".

ودعا رئيس الجمهورية إلى "مقاربة مطلب سحب السلاح من منظور وطني بحت"، مؤكّدًا أنه "من الأفضل أن نعيش في حالة تقشف ونتكاتف وطنيًا، من أن نعيش في بحبوحة، إن تحققت، على حساب كرامة اللبنانيين الذين ضحّوا من أجل السيادة".

وختم متسائلًا: "هل من يصغي إلى لغة العقل قبل فوات الأوان؟"
