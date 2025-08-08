ذبيان: هل تحقق شيء من مطالب لبنان قبل طرح سحب سلاح المقاومة؟

Advertisement

تساءل رئيس " صرخة وطن" جهاد ذبيان، في بيان، عن جدوى قرار بشأن سلاح ، مشيرًا إلى أنه "أين مصلحة في هذا القرار، وهل تم التوافق على صيغة دفاعية بديلة تحمي لبنان؟ وهل تحققت أي من المطالب الوطنية مثل الانسحاب ، أو إعادة الأسرى، أو وقف العدوان، حتى يسارع رئيس الحكومة ومن يؤيده إلى المطالبة بتطبيق بند سحب السلاح؟"وأكد ذبيان أن العدو الإسرائيلي لا يزال "ينتهك يوميًا اتفاق وقف إطلاق النار، بغطاء من اللجنة التي تنحاز بشكل أعمى إلى وتسعى لتنفيذ مطالبه، بينما لم تصدر عنها أي إدانة رسمية للانتهاكات في لبنان".ودعا رئيس الجمهورية إلى "مقاربة مطلب سحب السلاح من منظور وطني بحت"، مؤكّدًا أنه "من الأفضل أن نعيش في حالة تقشف ونتكاتف وطنيًا، من أن نعيش في بحبوحة، إن تحققت، على حساب كرامة اللبنانيين الذين ضحّوا من أجل السيادة".وختم متسائلًا: "هل من يصغي إلى لغة العقل قبل فوات الأوان؟"