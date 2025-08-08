Advertisement

لبنان

بعد جلسة الخميس.. هذا ما بدأ "الثنائي الشيعي" فعله

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:32
A-
A+

Doc-P-1402468-638902862155095849.jpg
Doc-P-1402468-638902862155095849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "المنار"، اليوم الجمعة، أن "الثنائي الشيعي يواصل مشاوراته من أجل اتخاذ الموقف المناسب مما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس، وتحديداً استمرار جلسة الحكومة على الرغم من انسحاب الوزراء الشيعة منها".
Advertisement
 
 
وقالت القناة إنَّ "الثنائي يضع ثابتة واضحة يراعيها في أي موقف عتيد له وهي حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار، وقد كانت تلك أيضاً أولوية تمت مراعاتها حين اتخذ قرار المشاركة في جلسة الخميس".
 
 
وأشارت مصادر "المنار" إلى أنَّ "الثنائي لن يقابل بالمثل استسهال البعض للتصعيد غير المحسوب والتحريض من دون مراعاة عواقبه الوخيمة على الوطن، لأنه يرفض الاستسلام أمام من يرسمون سيناريو التفجير في الشارع، لا لضعف أو قلة حيلة والجميع يدرك ذلك".
 
 
وختمت: "من حقن الدماء في أكثر من محطة، لن يجد في تكرار ذلك ضيراً ما دام أن حفظ البلد هو الهدف وهذا لا يعني سكوتاً عن حقّ، وتجاوزاً لاستخفاف، وتسليماً بأمر واقع".
 
بدورها، قالت قناة "الجديد" إنَّ "الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الثلاثاء المُقبلة لمجلس الوزراء فيما استقالتهم من الحكومة مُستبعدة"، مشيرة إلى أن "هؤلاء سيحرصون على تسيير البنود الوزارية المتعلقة بالهموم المعيشية التي ستركز عليها الجلسات الحكومية حتى 31 آب". 
 
وأوضحت القناة أنه "ما من قرار رسمي من الثنائي بالتصعيد إذ لم تصدر لا دعوات رسمية ولا بيانات للتظاهر أو حتى مواقف تصعيدية لنواب الحزب".
 
أيضاً، نقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها: "هناك ترحيب دولي بمقررات الحكومة خلال جلستي الثلاثاء والخميس واللتين سيُبنى عليهما بشأن حصول لبنان على دعم اقتصادي مباشر يفترض أن يبدأ في الأسابيع المُقبلة".
 

 
مواضيع ذات صلة
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
lebanon 24
09/08/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
09/08/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد": وزراؤنا سيشاركون في الجلسة التي تنطلق بعد قليل
lebanon 24
09/08/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟
lebanon 24
09/08/2025 01:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:47 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24