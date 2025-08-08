29
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
33
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد جلسة الخميس.. هذا ما بدأ "الثنائي الشيعي" فعله
Lebanon 24
08-08-2025
|
14:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت قناة "
المنار
"، اليوم الجمعة، أن "
الثنائي
الشيعي
يواصل مشاوراته
من أجل اتخاذ الموقف المناسب مما جرى خلال جلسة
مجلس الوزراء
الخميس، وتحديداً استمرار جلسة الحكومة على الرغم من انسحاب الوزراء
الشيعة
منها".
Advertisement
وقالت القناة إنَّ "الثنائي يضع ثابتة واضحة يراعيها في أي موقف عتيد له وهي حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار، وقد كانت تلك أيضاً أولوية تمت مراعاتها حين اتخذ قرار المشاركة في جلسة الخميس".
وأشارت مصادر "المنار" إلى أنَّ "الثنائي لن يقابل بالمثل استسهال البعض للتصعيد غير المحسوب والتحريض من دون مراعاة عواقبه الوخيمة على الوطن، لأنه يرفض الاستسلام أمام من يرسمون سيناريو التفجير في الشارع، لا لضعف أو قلة حيلة والجميع يدرك ذلك".
وختمت: "من حقن الدماء في أكثر من محطة، لن يجد في تكرار ذلك ضيراً ما دام أن حفظ البلد هو الهدف وهذا لا يعني سكوتاً عن حقّ، وتجاوزاً لاستخفاف، وتسليماً بأمر واقع".
بدورها، قالت قناة "الجديد" إنَّ "الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الثلاثاء المُقبلة لمجلس الوزراء فيما استقالتهم من الحكومة مُستبعدة"، مشيرة إلى أن "هؤلاء سيحرصون على تسيير البنود الوزارية المتعلقة بالهموم المعيشية التي ستركز عليها الجلسات الحكومية حتى 31 آب".
وأوضحت القناة أنه "ما من قرار رسمي من الثنائي بالتصعيد إذ لم تصدر لا دعوات رسمية ولا بيانات للتظاهر أو حتى مواقف تصعيدية لنواب الحزب".
أيضاً، نقلت القناة عن مصادر دبلوماسية قولها: "هناك
ترحيب دولي
بمقررات الحكومة خلال جلستي الثلاثاء والخميس واللتين سيُبنى عليهما بشأن حصول
لبنان
على دعم اقتصادي مباشر يفترض أن يبدأ في الأسابيع المُقبلة".
مواضيع ذات صلة
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
Lebanon 24
الثنائي الشيعي يدرس القرار بشأن جلسة الخميس ويصوّب على "تخريب اتفاق"
09/08/2025 01:50:19
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حصرية السلاح في يد الدولة أُقرت والعين على جلسة الحكومة غدا وموقف "الثنائي الشيعي"
09/08/2025 01:50:19
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد": وزراؤنا سيشاركون في الجلسة التي تنطلق بعد قليل
Lebanon 24
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ"الجديد": وزراؤنا سيشاركون في الجلسة التي تنطلق بعد قليل
09/08/2025 01:50:19
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟
Lebanon 24
جوابٌ حاسم... هل سينسحب وزراء "الثنائي الشيعيّ" من جلسة مجلس الوزراء؟
09/08/2025 01:50:19
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
17:02 | 2025-08-08
08/08/2025 05:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:56 | 2025-08-08
08/08/2025 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"وفد قطري" سيزور وزارة لبنانية!
Lebanon 24
"وفد قطري" سيزور وزارة لبنانية!
16:47 | 2025-08-08
08/08/2025 04:47:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
Lebanon 24
تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
16:39 | 2025-08-08
08/08/2025 04:39:51
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:02 | 2025-08-08
غنّت لزياد الرحباني.. حفلٌ رائع لهبة طوجي في بعلبك (فيديو)
16:56 | 2025-08-08
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة
16:47 | 2025-08-08
"وفد قطري" سيزور وزارة لبنانية!
16:39 | 2025-08-08
تحذير يخصّ "حزب الله" ودولة أفريقية.. تقريرٌ يتحدّث
16:21 | 2025-08-08
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
15:58 | 2025-08-08
خارطة تحركات المساء.. مسيرات لمناصري "حزب الله" في هذه المناطق
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
09/08/2025 01:50:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24