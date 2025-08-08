Advertisement

لبنان

بالصورة... هذا جديد حادث الـ "بيك آب" على طريق عاريا

Lebanon 24
08-08-2025 | 14:07
Doc-P-1402488-638902878102943330.jpeg
Doc-P-1402488-638902878102943330.jpeg photos 0
أفادت غرفة التحكم المروري بأنه تم رفع البيك آب المتضرر على طريق عاريا، كما تمّت إزالة الزيوت المتسرّبة من المركبة من قِبل درّاج من مفرزة سير بعبدا.
وبحسب التحكم المروري، أسفر الحادث عن أضرار مادية.

