لبنان

وزير العدل: قرار نزع سلاح حزب الله نهائي ومحسوم

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:43
Doc-P-1402508-638902902446091552.png
قال وزير العدل عادل نصّار، "نحن في انتظار تقرير الجيش قبل نهاية الشهر الجاري كي تحدد الحكومة خطواتها التالية". 


تابع نصّار في حديث عبر "الجزيرة"، أنه "لن تعقد جلسة حكومية جديدة تتعلق بقرار نزع السلاح قبل ورود تقرير الجيش أولا".
أضاف: "الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس سينتهي خلال 3 أشهر من لحظة الموافقة على المقترح الأميركي". 


وأشار إلى أنّ "قرار نزع سلاح حزب الله بات نهائيا ومحسوما تماما ولن نتراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف". 


أكمل: "لا أتصور لحظة واحدة أن يرغب أي فريق في وضع نفسه بمواجهة الجيش". 


وأوضح ان "مقترح المبعوث الأميركي توم برّاك تضمن ضغطا أميركيا وفرنسيا على إسرائيل لتطبيق الاتفاق".


تابع: "حزب الله لا يمكن أن يكون شريكا في الدولة بينما في الوقت ذاته يمنعها من أن تكون مكتملة الأوصاف". 
 
 


17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:47 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
