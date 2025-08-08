خارطة تحركات المساء.. مسيرات لمناصري "حزب الله" في هذه المناطق

بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" عند تقاطع المشرفيّة في الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/X2QEpsqBjM
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 8, 2025
بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" عند تقاطع المشرفيّة في الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/X2QEpsqBjM
بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" في أبلح #Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/H6AFabRTow
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 8, 2025
بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" في أبلح #Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/H6AFabRTow
بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" عندَ طريق المطار#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/fDxWwTvzOd
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 8, 2025
بالفيديو.. مسيرة لمُناصري "حزب الله" عندَ طريق المطار#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/fDxWwTvzOd