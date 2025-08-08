Advertisement

لبنان

خارطة تحركات المساء.. مسيرات لمناصري "حزب الله" في هذه المناطق

Lebanon 24
08-08-2025 | 15:58
شهدت مساء الجمعة تحركات واسعة لمناصري "حزب الله" في مناطق عدة ببيروت والبقاع والجنوب، رفضاً لما وصفوه بـ"تسليم السلاح".
وانطلقت مسيرات في النبطية والغازية بالجنوب، وتكرر المشهد في الهرمل وبعلبك وسحمر وجلالا وعلي النهري وسواها من بلدات البقاع.
 
كما عمد محتجون إلى قطع أوتوستراد رياقبعلبك بالإطارات المشتعلة، وأُقفلت مستديرة أبلح، فيما أغلق الجيش أوتوستراد رياق عند مستديرة تمنين وتقاطع مستشفى رياق، معزّزاً انتشاره في المنطقة.
 
 
