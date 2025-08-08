Advertisement

لبنان

"وفد قطري" سيزور وزارة لبنانية!

Lebanon 24
08-08-2025 | 16:47
A-
A+
Doc-P-1402526-638902937284819089.jpeg
Doc-P-1402526-638902937284819089.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنَّ وفداً قطرياً سيصلً إلى لبنان خلال الأسبوع المُقبل.
Advertisement
 
وأوضحت القناة أن الوفد سيزور السراي الحكومي ووزارة الطاقة.





مواضيع ذات صلة
موسى بحث مع وفد قطري في تعزيز التعاون الحقوقي بين لبنان وقطر
lebanon 24
09/08/2025 01:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"وزارة لبنانية" تستخدم المُسيرات.. ما السبب؟
lebanon 24
09/08/2025 01:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة العدل الليبية: أطراف لبنانية لا ترغب بحل قضية "موسى الصدر" (الحدث)
lebanon 24
09/08/2025 01:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من "حزب الله" يزور فيصل كرامي غداً
lebanon 24
09/08/2025 01:51:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:02 | 2025-08-08
16:56 | 2025-08-08
16:39 | 2025-08-08
16:21 | 2025-08-08
15:58 | 2025-08-08
15:57 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24