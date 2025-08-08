Advertisement

إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الجمعة 8 آب 2025"شيك على بياض" خال من أي رصيد سيادي لبناني وقعه في ضوء الموافقة على الأهداف العامة للورقة الأميركية في جلسة خالية تماما من الميثاقية الوطنية إثر إنسحاب وزراء الثنائي والوزير فادي مكي.وبطبيعة الحال فإن أول المرحبين بإقرار اهداف الورقة الأميركية هي بلد المنشأ اي التي رأت خارجيتها ان الخطوة تمثل تقدما مهما على طريق تعزيز سيادة .وسط هذه الأجواء تردد أن السفير توم براك قرر العودة إلى لبنان خلال وقت قريب جدا لمتابعة البحث فيما قرره مجلس الوزراء اللبناني.بالتوازي واصل العدو مسلسله الدموي في الجنوب فسقط شهيد من الطاقم الإعلامي إثر غارة استهدفت سيارته على طريق عام انصارية بعد غارات وصلت بالأمس إلى طريق المصنع ومنطقة البقاع حاصدة ستة شهداء وعشرة جرحى.إلى الأراضي المحتلة المشهد لا يختلف حيث يبدو ان كاليجولا العصر "بنيامين نتنياهو" قد جنح بجنونه الى اكثر مما هو متوقع بعد إقرار خطته بغالبية أعضاء المجلس الوزاري الامني المصغر الساعية الى السيطرة على مدينة غزة على الرغم من الانقسام الحاد داخل القيادة السياسية والامنية.الخطة أقرت بمبادئها الخمسة وهي تبدأ بتجريد حركة حماس من سلاحها ثم إعادة جميع الأسرى أحياء كانوا أم امواتا يلي ذلك تجريد القطاع من الأسلحة وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية عليه وصولا إلى إقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس أو للسلطة الفلسطينية.وفي المقابل توعدت الحركة والفصائل الفلسطينية بإفشال خطة نتنياهو مؤكدة ان هذه المغامرة الاجرامية لن تكون نزهة وستكلف اثمانا باهظا مضيفة ان المقاومة ستدخل مرحلة جديدة أكثر إيلاما للاحتلال.لبنان يعيش هدوء ما بعد العاصفة. فالقرارات التاريخية التي اتخذتها الحكومة يومي الثلاثاء والخميس الفائتين، وضعت الجميع أمام مسؤولياتهم.ذاك ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار جريء لم يتخذ بمثل أهميته منذ البدء بتطبيق الطائف، عندما تم حل الميليشيات. كما ان نزع الشرعية عن سلاح حزب الله قرار غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الثانية، ما يعني اننا امام مرحلة جديدة عنوانها: عودة الدولة وسقوط الدويلة نهائيا.بالتوازي، فان تخوف البعض من تداعيات ما حصل على السلم الاهلي غير مبرر. فحركة التاريخ، كعقارب الساعة، لا ترجع الى الوراء. ومن ظن ان بعض دراجات نارية تجوب الشوارع يمكنها ان تعيد الهيبة المفقودة الى ، هو واهم الى اقصى حدود الوهم. فالدولة تستعيد حضورها، والجيش سيواجه كل من تسول له نفسه المس بالسلم الاهلي.اما الوزراء الشيعة الذين خرجوا من جلسة مجلس الوزراء فهم لن يستقيلوا مهما لوحوا بالاستقالة، لانهم يعرفون تمام المعرفة ان استقالتهم لن تقدم ولن تؤخر، وبالتالي فان امل وحزب الله يفضلان البقاء داخل السلطة التنفيذية والاعتراض ضمن مجلس الوزراء على ان يخرجا نهائيا من اللعبة.في النتيجة، لبنان فتح صفحة جديدة في تاريخه الحديث نتيجة أسبوع حكومي تاريخي. والجيش منكب على الخطة منذ نيسان الماضي.. فيما وزير الصناعة جو عيسى الخوري يؤكد عبر ال MTV ان انسحاب وزراء الثنائي مغاير لموقفهم الشخصي.حلم تحققه الحكومة .هكذا يقرأ الصهاينة قرار السلطة اللبنانية حول سلاح المقاومة، مبدين اعجابهم الشديد باداء رئيس الحكومة نواف سلام، مع تاكيدهم على التعاون لتنفيذ هذا القرار، لكن على حكومة سلام الا تنتظر انسحابا اسرائيليا من النقاط الخمس، كما يقول الخبراء الصهاينة.هي القراءة الصهيونية الممتنة من السلطة اللبنانية، فماذا عن القراءة الدستورية لخطوة الحكومة غير الميثاقية؟صخب المواقف والتهاني بين اركان المنظومة على انجازهم الباهر كما يتناقلون، لا يغطي الخطيئة الدستورية والميثاقية التي ارتكبوها باتخاذ قرار مصيري بغياب تام لمكون اساسي، ومقدمة الدستور واضحة ولا تقبل تأويل او تفسير مفتي البلاط الدستوريين، فلا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، تقول مقدمة الدستور، فماذا يقول هؤلاء؟ اللهم الا اذا كانت شرعية تلك القرارات مستمدة من الموفدين والمندوبين السامين الذين يعيثون بالبلاد واستقرارها ودستورها خرابا. فعاد هؤلاء من جديد ليتعاملوا مع الدستور كتمثال من تمر متى شاؤوا قدسوه ومتى جاعوا اكلوه.وان كان هؤلاء لا يعيرون الاستقرار او الوحدة الداخلية او السيادة الوطنية اي اعتبار تحت عنوان جب الضغوط الاميركية السعودية التي لا تقاوم – كما يروجون غير خجلين، فان الثنائي الوطني ومعه الكثيرين يضعون هذه العناوين ثوابت ومسلمات، دون ان يعني هذا سكوتا عن الحق او تسليما بامر واقع، فالتواصل قائم بين حزب الل وحركة امل على اعلى المستويات لاتخاذ مواقف مناسبة بعد جلسة الخميس تحمي البلد واستقراره واوراق قوته.قوة احوج ما يحتاج اليها البلد النازف ما يقارب العشرين بين شهيد وجريح خلال اربع وعشرين ساعة على مرأى ومسمع الدولة الصامتة حد الغيبوبة، رغم اعلان رئيسها من على منبر بعبدا – مبررا قرار سحب سلاح المقاومة – بان مسؤولية الرد على الاعتداءات الاسرائيلية تقع على عاتق الدولة، فاين هي هذه الدولة من الاستباحة الصهيونية؟..وعلى عاتق الامة تقع مأساة غزة التي وصلت الى اقصى فجاعتها، ويزيدها صعوبة اعلان حكومة بنيامين نتنياهو قرار اعادة احتلال غزة برضى اميركي تام…وبوضوح تام حول قرار الحكومة اللبنانية ومآلاتها، يتحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عبر برنامج حديث الساعة على قناة المنار عند التاسعة مساء.بعد "ليلة الموتوسيكلات" اعتراضا على "قرار إقرار الأهداف"، ماذا عن اليوم التالي؟أولا، اعتراضات وعراضات الليل يمحوها النهار، عادت "الموتوسيكلات" إلى قواعدها سالمة، وعاد الكلام السياسي، وما قرر قد قرر، والكلام سيكون ما بعد الجلستين.كانت هناك محاولة، في الجلسة الثانية، لتصحيح ما اتخذ في الجلسة الأولى، ليتبين للمعترضين أن الثانية استكمال وليست نقضا، ولم يغب الوزراء الثلاثة المحسوبون على ثنائي حزب الله وأمل، بل حضروا وخرجوا، ويسجل لمرجعيتهم ولاسيما الرئيس نبيه بري أنه أمسك العصا من الوسط: حضروا ثم خرجوا، أما الوزير الخامس، فادي مكي، فلم يتحمل أن يبقى وحيدا لتلقى عليه كل التبعات، فخرج.في اليوم التالي بدأت الرسائل الإيجابية... الوزير الخارج محمد حيدر، سارع إلى العودة فزار قصر بعبدا تحت عنوان "إطلاع رئيس الجمهورية على زيارته للعراق" علما أن هذا "الإطلاع" ينتظر.ومن الرسائل، قول الوزيرة تمارا الزين: "لو أردنا التعطيل لما شاركنا في الجلسات، وكل شيء رهن بما ستؤول إليه الأمور".الإستحقاقان الكبيران الآتيان: خطة الجيش التي يجب أن تقدم لمجلس الوزراء أواخر هذا الشهر، والأربعة أشهر التي ستلي، حتى آخر كانون الأول، كمهلة، بحسب هذه الخطة المتوقعة، لتسليم السلاح.احتلال القطاع المحتل أصلا هو ما تمخضت عنه الساعات العشر في اجتماع ماراتوني للكابينيت الإسرائيلي انتهى فجرا على مصادقة مجلس الوزراء الأمني على اقتراح بنيامين نتنياهو.حسم المعركة مع حماس لم يكن قرار نتنياهو عبثيا بل شكل امتدادا "للسيوف الحديدية" وبعدها"عربات جدعون" ردا على السابع من أكتوبر وخلال حرب السنتين تفنن رئيس حكومة الاحتلال في ابتكار أساليب القتل من الإبادة الجماعية إلى حرب تجويع وتعطيش شعب كامل.وفيها اعتمد سياسة الأرض المحروقة بالتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع فحاصر أهله بين الموت والتهجير القسري سنتان انهارت فيهما الإنسانية فوق جبين غزة وهي تراقب موتها اليومي.ومعها ضرب نتنياهو عرض الحائط بكل القرارات الدولية والدعوات لوقف الإبادة الجماعية وصولا إلى إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية كمجرم حرب وكأن شيئا لم يكن سنتان ونتنياهو يهرب من عتبة السجن بقضايا فساد نحو إطالة أمد الحرب, واليوم استدرج عرضا جديدا لاحتلال غزة ببنود نزع سلاح حماس وإقامة إدارة مدنية لا مكان فيها لا لفتح ولا لحماس وإعادة الأسرى, وهي خطة تسعى لتقسيم القطاع وإقامة منطقة عازلة وتطغى عليها الاعتبارات السياسية من تحصين ائتلافه الحكومي وتجميد الانتخابات المبكرة واللعب على حبال الوقت بحثا عن ورقة ضغط للتفاوض.والأهم من كل ما تقدم أن القرار يخالف قرار محكمة العدل الدولية بوجوب إنهاء الاحتلال ويفرمل الزخم المتصاعد دوليا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين في المؤتمر المرتقب عقده الشهر المقبل في نيويورك على أن يعقبه في تشرين الثاني لقاء ثنائي بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.أدخل نتنياهو جيشه في التجربة الفيتنامية بحرب استنزاف طويلة أتقنتها غزة بالتجربة المرة فهل سيقف عند حدود القطاع أم سينتشي بأحلامه التوسعية على الخريطة التوراتية؟ وضمنها جنوب لبنان في ظل عدم التزام إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار واستمرار اعتداءاتها وآخرها استهداف الإعلامي محمد شحادة عند أوتوستراد الزهراني, في وقت تخطى الداخل "قطوع" الشارع وإن شهد احتجاجات ليلية لم تغادر موضعها.وعلى ما جرى في جلستي الثلاثاء والخميس قالت مصادر حكومية للجديد إن الجلستين جنبتا لبنان الاستمرار في دوامة المراوحة والعزلة وتساءلت: ما الداعي إلى الاعتراض عليها طالما أن مقدمة الورقة الأميركية تلحظ مطالب لبنان بانسحاب إسرائيل ووقف العدوان وتثبيت الحدود وإعادة الإعمار. وختمت المصادر أن الحكومة تقدمت خطوة كبيرة إلى الأمام فهل سيبادلها المجتمع الدولي بخطوة داعمة؟في المقابل نقلت مصادر دبلوماسية عبر الجديد ترحيبا دوليا بمقررات الجلستين اللتين سيبنى عليهما لتحريك عجلة الدعم الاقتصادي قريبا نحو لبنان وأول الغيث وفد قطري يصل الأسبوع المقبل.وعلى ما تقدم من ملفات داخلية وارتباطها بملفات خارجية جولة أفق واستطلاع رأي في آخر المستجدات واليوم التالي اللبناني في ظل ما تعيشه الساحة الداخلية من استحقاقات في مقابلة خاصة مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مباشرة بعد نشرة الأخبار.