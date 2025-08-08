Advertisement

لبنان

واشنطن للبنانيين :ما زال أمامكم الكثير

Lebanon 24
08-08-2025 | 23:04
A-
A+
Doc-P-1402589-638903163389811649.webp
Doc-P-1402589-638903163389811649.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت ميسم رزق في" الاخبار":ما فعلته حكومة نواف سلام، وبتغطية مباشرة من رئيس الجمهورية جوزاف عون، لا يُساهم وحسب في انكشاف البلد، وتعميق الانقسام الداخلي وتعريض مواطنيه للخطر، بل هي تبنّت أهداف الورقة الأميركية وفقَ جدول زمني ألزمت نفسها به من دون مناقشتها، وقبل حتى أن توافق إسرائيل على الورقة وتتعهّد بالقيام بما هو مطلوب منها، أي إن الدولة ستنفّذ كل الشروط الأميركية بمعزل عمّا إذا كانَ العدو سيقوم بخطوات مقابلة، مع مواصلة عملياته التصعيدية في لبنان، بانتظار تحقيق ما يريده..
Advertisement
ويرى أركان السلطة الحالية أنهم فعلوا ما بوسعهم لتمرير هذا القرار وتوليد قناعة بأن الأهداف الواردة في الورقة الأميركية تتطابق مع مصلحة لبنان، وأنه ليسَ باقياً سوى أن يقوم الخارج بما عليه أيضاً، بسبب الوهم الذي ركبهم بأن الآلة العسكرية الإسرائيلية والسياسة الأميركية هما في خدمتهم. بكل الأحوال، كان يوم أمس بالنسبة إلى هذه السلطة والمكوّنات السياسية، يوم انتصار واحتفالات، وهم انشغلوا في تلقّي اتصالات خارجية تهنّئهم على فعلتهم، من دون إغفال فكرة أنه ما زال لديهم الكثير لتنفيذه.
وبينما كان هؤلاء يعتبرون أنهم حاصروا فريق المقاومة الذي لم يعد يملك شيئاً للمواجهة، كان هذا الفريق يبحث في خيارات الرد تحت عنوان «عدم السماح لأزلام الرياض وواشنطن بجرّ البلد إلى مشكل وصدام داخليَّيْن»، خصوصاً أن «هذا الهدف أساساً هو مطلب سعودي – أميركي، وفي حال تعامل الثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائهما بمنطق التسرّع والشعبوية فإنهم بذلك ينجرون إلى الفخ الذي نُصب لهم، ولا سيما في النقطة المتعلقة بالعلاقة بين الجيش والمقاومة».
وقالت أوساط متابعة إن «التعامل مع هذه الفترة يحتاج إلى بحث عميق يأخذ في الحسبان كل السيناريوات وما سيترتب عليها من تداعيات»، وعليه فإن «فريق المقاومة معنيّ بالدرجة الأولى بخفض التوتر في الشارع وعدم السماح بانفجاره، لأن من يدير السلطة في لبنان من الخارج لن يهتم بضرب الاستقرار، لا بل إن واحداً من أهدافه هو دفعنا إلى الصدام الداخلي». وأكّدت الأوساط أن «مشهد المتظاهرين في الشارع كانَ عفوياً وأن المعنيين حاولوا احتواء الموقف، لأن قيادتَيْ حزب الله وحركة أمل حريصتان على عدم حصول أي تصادم مع المؤسسة العسكرية التي ينتظر الجميع جوابها»، مع التأكيد على أن «ورقة الشارع خيار يأتي في ما بعد وهناك خيارات أخرى على المستوى السياسي تجري مناقشتها في ما يتعلق بالتعامل داخل الحكومة ومعها بالدرجة الأولى».
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: ما زال هناك الكثير من الأهداف وإما أن يكون هناك سلام أو مأساة لإيران
lebanon 24
09/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا زال لدى إيران الكثير من الصواريخ
lebanon 24
09/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا صحناوي: منذ 4 آب 2020 وحتى الآن ما زال الكثير من أبناء بيروت يعيشون التشريد فيما العدالة ما زالت غائبة عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ
lebanon 24
09/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: الجو اللبناني فيه اعتبارات ونخلق خطة للمضي إلى الامام
lebanon 24
09/08/2025 13:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
06:08 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24