Advertisement

لبنان

إشكال ليلا بين الجيش وعدد من المتظاهرين في بعلبك

Lebanon 24
09-08-2025 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1402612-638903241137486759.jpg
Doc-P-1402612-638903241137486759.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال ليلا بين الجيش ومناصرين لحزب الله في بعلبك – الجبلي حاولوا قطع الطريق وذلك احتجاجا على إقرار الحكومة خطة نزع السلاح، فعمد الجيش إلى منعهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة البريطانية تعتقل عدداً من المتظاهرين الرافضين للحرب على غزة
lebanon 24
09/08/2025 13:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تدافع بين الجيش ومتظاهرين أمام السفارة المصريّة
lebanon 24
09/08/2025 13:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال عائلي ليلا في البداوي
lebanon 24
09/08/2025 13:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات وداعية بين دبور وعدد من السفراء
lebanon 24
09/08/2025 13:49:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:47 | 2025-08-09
06:40 | 2025-08-09
06:37 | 2025-08-09
06:31 | 2025-08-09
06:26 | 2025-08-09
06:08 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24