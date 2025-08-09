31
لبنان
إشكال ليلا بين الجيش وعدد من المتظاهرين في بعلبك
Lebanon 24
09-08-2025
|
01:06
وقع إشكال ليلا بين الجيش ومناصرين لحزب الله في
بعلبك
– الجبلي حاولوا قطع الطريق وذلك احتجاجا على إقرار الحكومة خطة نزع السلاح، فعمد الجيش إلى منعهم، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
