مصدر ديبلوماسي عن باسيل: لا أمل منه

قال مصدر ديبلوماسي إنه عمل بعيداً من الأضواء لرد " " نهجاً وفكراً وسياسة الى منطق بناء الدولة وحصرية السلاح والإنفتاح على العالم العربي ، وإبعاده عن "محور الممانعة" الذي إنغمس فيه على مدى خمس عشرة سنة بعد توقيع "تفاهم مار مخايل"، إلا أن رئيس " " النائب أضاع البوصلة نهائياً ولا جدوى من التعب معه في ما خص تقريبه من الخط السيادي وتفرعاته، أي حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وغيرها من الملفات ومنها إنتخاب المغترين.وقال: كلما كان "التيار" يقترب خطوة ، كان يعيده الى تموضعه في "محور الممانعة" من دون أن يدرك كل التحولات السياسية في المنطقة.المصدر لفت الى أن التصريح الأخير للنائب جبران كان خارج المضمون والمنطق والفهم للأمور والأحداث ، كونه قال :"يا للعيب ، بدل أن تقر الحكومة ورقة لبنانية، أقرت ورقة أميركية " وكأن يتفاوض مع نفسه وذاته ، غافلاً أن هي من رعت وقف إطلاق النار قبل حوالى عشرة أشهر، وهي ترعى كل التفاوض في وأوروبا .وقال المصدر" بالفعل إن جبران يتكلم لكي يقال عنه قال جبران ، لا أكثر ولا أقل ، وإن الإنتخابات النيابية المقبلة سوف تظهر نتاج هذه السياسة".