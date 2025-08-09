Advertisement

لبنان

مصدر ديبلوماسي عن باسيل: لا أمل منه

09-08-2025 | 01:15
قال مصدر ديبلوماسي إنه عمل منذ فترة بعيداً من الأضواء لرد "التيار الوطني الحر" نهجاً وفكراً وسياسة الى منطق بناء الدولة وحصرية السلاح والإنفتاح على العالم العربي ، وإبعاده عن "محور الممانعة" الذي إنغمس فيه على مدى خمس عشرة سنة بعد توقيع "تفاهم مار مخايل"، إلا أن رئيس "التيار" النائب جبران باسيل أضاع البوصلة نهائياً ولا جدوى من التعب معه في ما خص تقريبه من الخط السيادي وتفرعاته، أي حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم للدولة وغيرها من الملفات ومنها إنتخاب المغترين.
وقال: كلما كان "التيار" يقترب خطوة ، كان جبران يعيده الى تموضعه في "محور الممانعة" من دون أن يدرك كل التحولات السياسية في المنطقة. 
المصدر لفت الى أن التصريح الأخير للنائب جبران باسيل كان خارج المضمون والمنطق والفهم للأمور والأحداث ، كونه قال :"يا للعيب ، بدل أن تقر الحكومة ورقة لبنانية، أقرت ورقة أميركية " وكأن لبنان يتفاوض مع نفسه وذاته ، غافلاً أن الولايات المتحدة هي من رعت وقف إطلاق النار قبل حوالى عشرة أشهر، وهي ترعى كل التفاوض في الشرق الأوسط وأوروبا . 
وقال المصدر" بالفعل إن جبران  يتكلم لكي يقال عنه قال جبران ، لا أكثر ولا أقل ، وإن الإنتخابات النيابية المقبلة سوف تظهر نتاج هذه السياسة".
المصدر: لبنان 24
