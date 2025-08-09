مستشار يثير غضب رئيسه

Advertisement

قال مصدر مطلع ان احد الرؤساء قام قصيرة بتقليص مهام احد مستشاريه وتحجيم دوره .ويقول المصدر ان هذا المستشار طوّر، وفق الرواية التي يرددها رئيسه امام مراجعيه، اعماله وعلاقاته مما ادى الى اهمال عمله الأساسي، ما اثار غضب رئيسه فطلب منه الاهتمام بأموره المهنية، ليغيب تدريجيا عن المشهد الذي كان يظهر فيه دائماً، ويعتمد الحضور الانتقائي مع الحفاظ على "شعرة معاوية" لاسباب خارجة عن ارادة الرئيس.