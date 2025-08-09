Advertisement

لبنان

مستشار يثير غضب رئيسه

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
09-08-2025 | 01:45
قال مصدر مطلع ان احد الرؤساء قام منذ فترة قصيرة بتقليص مهام احد مستشاريه وتحجيم دوره .
ويقول المصدر ان هذا المستشار طوّر، وفق الرواية التي يرددها رئيسه امام مراجعيه، اعماله وعلاقاته مما ادى الى اهمال عمله الأساسي، ما اثار غضب رئيسه فطلب منه الاهتمام بأموره المهنية، ليغيب تدريجيا عن المشهد الذي كان يظهر فيه دائماً، ويعتمد الحضور الانتقائي مع الحفاظ على "شعرة معاوية" لاسباب خارجة عن ارادة الرئيس.
 
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

"خاص لبنان24"

