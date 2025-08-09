نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)



يؤكد حسامي في حديث عبر "" ان " لمشروع صناعة سيارات التاكسي من مجموعة "ليرة" أصبحت جاهزة بالكامل"، مشيرا إلى ان "هذه السيارات الكهربائية الحديثة مُصممة ومصنوعة بأيادٍ لبنانية كما انها مُجهزة بأحدث تقنيات السلامة والراحة". عُرف اسم المهندس هشام حُسامي قبل 3 خلال صناعة السيارات الكهربائية التي تعمل أيضا على الطاقة الشمسية حيث أطلق عام 2022 سيارة "ليرة" وهي أول سيارة كهربائية تم تصنيعها في والعالم العربي، ثم "سكاي ليرة" أول سيارة طائرة تُصنع أيضا في لبنان، ويعمل حاليا على إطلاق مشروع سيارات "ليرة" التي تعمل على الطاقة الشمسية بهدف تحسين المواصلات وتقليل التلوث وتعزيز سلامة الركاب، فهل يكون هذا المشروع نقلة نوعية في قطاع النقل العام في لبنان؟يؤكد حسامي في حديث عبر "" ان " لمشروع صناعة سيارات التاكسي من مجموعة "ليرة" أصبحت جاهزة بالكامل"، مشيرا إلى ان "هذه السيارات الكهربائية الحديثة مُصممة ومصنوعة بأيادٍ لبنانية كما انها مُجهزة بأحدث تقنيات السلامة والراحة".

ويكشف حسامي ان "هذه السيارات ستكون قريبًا في خدمة كافة المواطنين في وكافة المناطق "، مُعتبراً ان "هذا المشروع يُشكّل خطوة متقدمة نحو تحسين قطاع النقل العام في لبنان".



ويُضيف: "هذا المشروع يُجسّد رؤيتنا لعام 2030 التي تهدف إلى تحويل مدننا إلى مدن ذكية وحديثة ومُستدامة ترتقي بجودة حياة المواطن وتضع لبنان على خارطة الابتكار".

أما عن مميزات سيارات تاكسي "ليرة"، فيقول حسامي "إن هذه السيارات هي تصميم عصري وآمن، ومزوّدة بكاميرات داخلية وعدادات رقمية، وQR code للتعريف بالسائق وتعزيز الشفافية، كما انها تعمل على الكهرباء والطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة". وأكد "انها صناعة لبنانية 100% وهي بالتالي تُعزز الاقتصاد وتوفر فرص عمل للشباب اللبناني."

ماذا عن تسعيرة الراكب؟

يلفت حسامي إلى ان "السعر سيكون موحدا وشفافا"، ويُضيف: "السعر 50 ألف ليرة فقط لكل كيلومتر وذلك بغض النظر عن عدد الركّاب في السيارة (من شخص إلى 5 أشخاص)".



ويعتبر ان "لهذا المشروع أهمية اقتصادية إذ انه يُخفف أعباء النقل عن المواطن كما يوفّر في المقابل دخلا مستقرا لسائقي التاكسي."



ويُشدد على ان "هذا المشروع سيُنظم قطاع النقل وسيوفّر تجربة آمنة لجميع الركاب، فضلا عن انه بيئيا سيحدّ من التلوّث."



ويعتبر حسامي ان "مشروع سيارات تاكسي ليرة يُمثّل ولادة قطاع جديد في الصناعة اللبنانية قائم على والمبتكرة على حد سواء".



إلى ذلك، تسلّم حسامي مؤخرا شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 من مؤسسة Thomas William Rodington Ltd – TWR في ، وذلك عن مشروعه في تصنيع المركبات الكهربائية والطائرة LIRA EV & SKY LIRA.



وتُعد هذه الشهادة اعترافًا دوليًا رسميًا بجودة نظام إدارة التصنيع الذي يعتمده حسامي في تطوير وتصنيع وسائل النقل الكهربائية المُستدامة، حيث أثبتت عملية التدقيق والمراجعة مطابقة المعايير العالمية في الابتكار والإنتاج والإدارة.وقد صدرت الشهادة بتاريخ 21 2025 وتبقى سارية المفعول حتى 21 تموز 2026.

وعن نيله هذه الشهادة يقول حسامي: "كنت أتمنى أن تُمنح هذه الثقة أولًا من وطني لبنان قبل أن تأتيني من لندن لكنني على يقين أن هذا الإنجاز هو لكل لبناني يؤمن بأن الإبداع لا يُقيد وأن الأمل لا يُصادر".



علما ان هذه الشهادة تُمنح فقط بعد تدقيق صارم يثبت المؤسسة أو الشركة بجودة الإدارة والإنتاج، وقد نالها حسامي ضمن مجال تصنيع معدات النقل ـ المركبات الكهربائية.











