لبنان

بيان من الـ MEA.. تعديل إقلاع بعض مواعيد الرحلات

Lebanon 24
09-08-2025 | 02:41
Doc-P-1402635-638903297302635718.webp
Doc-P-1402635-638903297302635718.webp photos 0
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط انه عطفا ً على البيان الصادر بتاريخ 6 آب 2025، أنه ولأسباب تشغيلية سيتم تعديل اقلاع بعض مواعيد رحلات الشركة ليومي الأربعاء والخميس في 13آب و14آب2025 من والى كل من:الرياض، باريس، دوسلدورف، لارنكا ، اسطنبول، بغداد، والنجف سواء عبر تقريب مواعيد الإقلاع او تأخيرها لتصبح وفقا للتالي: 
