بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون

Advertisement

بحث رئيسَ الدكتور بسام بدران مع العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في ضوء اتفاقية التعاون الأكاديمي التي تم توقيعها أخيرا.وعرض بدران مجالات التعاون وأبرزها تبادل الخبرات الأكاديمية ودعم البحوث العلمية والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في الإدارة والتعليم والبحوث وإعداد الطلاب للتكيف مع متطلبات أسواق العمل.وتم التوافق على متابعة دقيقة من قبل العمداء المعنيين في كلا الجامعتين لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، ومتابعة تطور التعليم العالي وتوجهاته العالمية والمهنية وضرورة مواكبتها لوضع الجامعات في سياق التطورات الأكاديمية المستقبلية، علمًا أن الجامعة اللبنانية كانت من أوائل المؤسسات التعليمية في المنطقة التي تبنت الأنظمة الأوروبية وحققت بالتالي مصداقية في شهاداتها وبرامجها.