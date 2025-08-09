Advertisement

لبنان

بدران بحث مع رئيس جامعة بيروت العربية في سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
09-08-2025 | 03:00
بحث رئيسَ الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في ضوء اتفاقية التعاون الأكاديمي التي تم توقيعها أخيرا.
وعرض بدران مجالات التعاون وأبرزها تبادل الخبرات الأكاديمية ودعم البحوث العلمية والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي في الإدارة والتعليم والبحوث وإعداد الطلاب للتكيف مع متطلبات أسواق العمل.

وتم التوافق على متابعة دقيقة من قبل العمداء المعنيين في كلا الجامعتين لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، ومتابعة تطور التعليم العالي وتوجهاته العالمية والمهنية وضرورة مواكبتها لوضع الجامعات اللبنانية في سياق التطورات الأكاديمية المستقبلية، علمًا أن الجامعة اللبنانية كانت من أوائل المؤسسات التعليمية في المنطقة التي تبنت الأنظمة الأوروبية وحققت بالتالي مصداقية في شهاداتها وبرامجها.
