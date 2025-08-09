Advertisement

لبنان

فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.. "علي" فقد حياته بحادث مروع

Lebanon 24
09-08-2025 | 03:30
Doc-P-1402651-638903326265380380.jpg
Doc-P-1402651-638903326265380380.jpg photos 0
وقع حادث سير مروع ليلا على طريق الكفور ـ النبطية أودى بحياة الشاب علي بدر الدين ابن بلدة حاروف ، وهو نجل العلامة السيد محمد بدر الدين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعُلم أنه خلال عودة علي الى منزله  فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاته على الفور.
